В елегантному пальті, капелюсі і перлах: Тереза Мей в образі total black відвідала пам'ятну службу

Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії в елегантному аутфіті побувала на службі біля Кенотафа у Лондоні.

Тереза Мей взяла у часть у службі біля Кенотафа на Вайтголл, під час якої вшановували пам'ять загиблих і постраждалих під час війни у Неділю пам'яті.

Там експрем'єрка з'явилася у всьому чорному. На ній була сукня до колін, елегантне пальто, яке заріплювалося на талії, та замшеві туфлі на шпильках.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

Аутфіт Тереза доповнила елегантним капелюхом із квітковою композицією, рукавичками, перлинними сережками і намистом із перлів. Вона зробила макіяж із темно-рожевою помадою і завершила лук брошкою у вигляді червоного маку.

Тереза Мей / Фото: Associated Press

На заході також були присутні колишні прем’єр-міністри Великої Британії – Елізабет Трасс і Борис Джонсон.

Нагадаємо, у пам'ятному заході також взяла участь принцеса Уельська, яка постала там у пальті в стилі мілітарі та сережках королеви Єлизавети II.

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