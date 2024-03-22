В елегантному пальті Louis Vuitton і на підборах: 70-річна Бріжит Макрон із чоловіком на похороні

Бріжит Макрон обрала для свго виходу гарний образ від улюбленого бренду.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон взяли участь у національній церемонії вшанування покійного французького політика та адмірала Філіпа де Голля, сина Шарля де Голля, у Парижі.
Там перша леді з'явилася у стильному образі total black від Модного дому Louis Vuitton.
На ній було елегантне пальто без коміра, з прихованими ґудзиками і коричневими вставками-ременями з фірмовою монограмою французького бренду і металевою фурнітурою на талії.
Аутфіт вона доповнила прямими штанями і ботильйонами на підборах і з червоною підошвою. У руці Бріжит тримала невелику чорну стьобану сумочку.
Макрон зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах і завершила лук дорогоцінними прикрасами.
Еммануель був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку, чорну краватку і чорні туфлі.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у двобортному жакеті і з метеликом на шиї постала на зустрічі у Єлисейському палаці.
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