В елегантному пальті, штанях кольору кемел і на шпильках: перша леді Польщі приїхала до Латвії

Агата Корнгаузер-Дуда з'явилася на церемонії привітання у ніжному монохромному аутфіті.

Президент Польщі Анджей Дуда і його дружина Агата Корнгаузер-Дуда прибули з офіційним візитом до Латвії.

Подружжя, яке йшло, тримаючись за руки, зустрів президент Латвії Егілс Левітс. У президентському палаці в Ризі для них влаштували церемонію привітання.

Егілс Левітс і Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Пані Дуда обрала для такої події гарний монохромний лук. На ній було елегантне пальто кольору кемел з поясом на талії, прямі штани зі стрілками в тон і шкіряні ботильйони на шпилках.

На шиї у Агати був шарф ніжного відтінку, а до лацкану пальта прикріплена делікатна золота брошка.

Агата Корнгаузер-Дуда і Анджей Дуда / Фото: Associated Press

Пані Дуда зробила укладання з прикореневим об'ємом і макіяж із чорними стрілками. Золоті лаконічні сережки завершили ніжний образ першої леді.

Анджей Дуда був одягнений у класичне чорне пальто, чорні штани, білу сорочку і чорну краватку.

Нагадаємо, перша леді Польщі підтримала українців, записавши відеозвернення до світової спільноти.

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