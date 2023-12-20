В елегантному пальті та чоботях на підборах: 86-річна королева Соня з'явилася на публіці

86-річна дружина короля Норвегії Гаральда V рідко, але все ж таки з'являється на публічних заходах.

Королева Соня прибула сьогодні до організації Aktivitethuset Nordstand в Оскло. Для виходу на публіку Її Величність обрала класичне пісочно-бежеве пальто із поясом. На ній були взуті високі замшеві чоботи на підборах, а на плечі висіла сумка на тонкому ремінці.

Соня одягла великі сережки-кліпси з камінням, золотий браслет на зап'ястя та кілька каблучок на пальці. Її Величність зібрала волосся в зачіску, а в макіяжі лише трохи підкреслила очі та губи.

Королева Соня / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розглядали образ королеви Соні в рожевій сукні. У такому несподіваному аутфіті вона приїжджала на бенкет після вручення Нобелівської премії миру.

Норвезька королівська родина на Нобелівській премії миру / Фото: Getty Images

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