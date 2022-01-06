В елегантному пальті та перлах: Олена Зеленська привітала українців з Різдвом

6 січня, напередодні Різдва Христового, віряни східного обряду святкують Святвечір. Цього дня перша леді Олена Зеленська привітала українців із цим світлим святом.

На своїй сторінці в Instagram Олена Зеленська опублікувала лаконічне побажання та гарне фото біля ялинки. На знімку перша леді була сфотографована у пальті молочного кольору, з легким укладанням і з намистом на шиї.

"Усіх, для кого різдвяні вогні сяють сьогодні, – зі святом! Затишку та спокою у ваших домівках! Миру в душі та навколо! Добра й сил на те, щоб його творити! Відчуття любові та дива – сьогодні й завжди!", – побажала перша леді.

Олена Зеленська / Instagram Олени Зеленської

Читайте також: