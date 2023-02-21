В елегантному пальті та штанях не за розміром: новий світський вихід принцеси Уельської

Після розкішного вечірнього виходу на церемонії BAFTA, Кетрін одяглася в більш повсякденне вбрання і приїхала до організації, щоб зустрітися з персоналом та жителями.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Oxford House — це сімейний будинок для людей похилого віку, який вперше відкрив свої двері для мешканців 1980 року. Принцеса Уельська під час зустрічі хоче дізнатися про використання в організації передових інтерактивних технологій, що використовуються для збагачення життя мешканців, а також приєднається до групи, яка бере участь у приготуванні млинців, щоб відсвяткувати Масляну.

Для сьогоднішнього візиту Кейт одягла синю водолазку у поєднанні з синіми широкими штанями-кльошами, які були трохи довшими, ніж потрібно. Образ принцеса доповнила маленькою синьою сумкою на короткій ручці та довгим пальто верблюжого кольору від Max&Co, вартістю 568 доларів та замшевими човниками на підборах. Волосся Кетрін розпустила і зачесала на бічний проділ і зробила денний макіяж.

Візит принцеси Кетрін включає екскурсію садом будинку, де до неї приєднаються співробітники та волонтери.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Трохи про штани, хочемо нагадати, що це не перший вихід Кетрін, коли довжина штанин невідповідна. У жовтні минулого року Кейт разом із принцом Вільямом відвідувала стадіон "Коппер Бокс Арена" у Лондоні. Тоді принцеси була у вінтажному синьому жакеті від Chanel 1995 року, який вона поєднувала з класичними чорними штанями-кльошами від Roland Mouret. Дуже довгими штанями. Але, заради справедливості слід сказати, що цього разу штани не надто довгі. Хоча хотілося б трохи коротше.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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