В елегантному пальті та штанях не за розміром: новий світський вихід принцеси Уельської

Принцеса Уельська прибула до будинку для людей похилого віку Oxford House в Слау.
Після розкішного вечірнього виходу на церемонії BAFTA, Кетрін одяглася в більш повсякденне вбрання і приїхала до організації, щоб зустрітися з персоналом та жителями.
Oxford House — це сімейний будинок для людей похилого віку, який вперше відкрив свої двері для мешканців 1980 року. Принцеса Уельська під час зустрічі хоче дізнатися про використання в організації передових інтерактивних технологій, що використовуються для збагачення життя мешканців, а також приєднається до групи, яка бере участь у приготуванні млинців, щоб відсвяткувати Масляну.
Для сьогоднішнього візиту Кейт одягла синю водолазку у поєднанні з синіми широкими штанями-кльошами, які були трохи довшими, ніж потрібно. Образ принцеса доповнила маленькою синьою сумкою на короткій ручці та довгим пальто верблюжого кольору від Max&Co, вартістю 568 доларів та замшевими човниками на підборах. Волосся Кетрін розпустила і зачесала на бічний проділ і зробила денний макіяж.
Візит принцеси Кетрін включає екскурсію садом будинку, де до неї приєднаються співробітники та волонтери.
Трохи про штани, хочемо нагадати, що це не перший вихід Кетрін, коли довжина штанин невідповідна. У жовтні минулого року Кейт разом із принцом Вільямом відвідувала стадіон "Коппер Бокс Арена" у Лондоні. Тоді принцеси була у вінтажному синьому жакеті від Chanel 1995 року, який вона поєднувала з класичними чорними штанями-кльошами від Roland Mouret. Дуже довгими штанями. Але, заради справедливості слід сказати, що цього разу штани не надто довгі. Хоча хотілося б трохи коротше.
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