В елегантному пальті та з дуже особливою брошкою: принцеса Анна одягла прикрасу, подаровану королевою Єлизаветою II

Принцеса Анна приїхала на службу у зеленому пальті, яке носить від 2013 року, та капелюсі з широкими крисами. А на пальті у неї була пришпилена велика золота брошка, яка й привернула увагу.

Ця ефектна прикраса знаходилася в колекції Анни протягом десятиліть — від 1973 року, коли вона була подарована їй матір'ю, покійною королевою Єлизаветою II, як весільний подарунок після того, як Анна вийшла заміж за свого першого чоловіка, капітана Марка Філіпса.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Ювелірний експерт Максвелл Стоун зі Steven Stone сказав: "Принцеса Анна носила велику діамантову брошку з жовтим золотом, яку ідентифікували як її сталактитову брошку. Створена Ендрю Гримою, вона знаходилася в її скриньці з коштовностями від 1973 року. Це особливо сентиментальна річ для Анни, оскільки вона отримала її від матері як весільний подарунок, коли вона вийшла заміж за свого першого чоловіка, капітана Марка Філліпса. Я б оцінив її вартість у 16 ​​000 фунтів стерлінгів", - йдеться у повідомленні, цитує його видання express.co.uk.

Брошка принцеси Анни / Фото: Associated Press

Шанувальники королівської родини похвалили принцесу в соціальних мережах. "Приємно бачити цю брошку на публіці", "Брошка, яку вона сьогодні носила на лацкані, дуже цікава!", йдеться в повідомленнях.

Прирнцеса Кейт та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Нагадаємо, крім принцеси Анни на службі увагу привернула заступниця прем'єр-міністра Кіра Стармера — Анджела Рейнер, яка з'явилася у Вестмінстерському абатстві у луку, який конкурував з аутфітом принцеси Уельської.

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