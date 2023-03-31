В елегантному пальті та з крокодилячою сумкою: королева Камілла продемонструвала новий образ у Берліні

Дружина британського монарха показала, як поєднати зручність та елегантність в одному образі.

Король Великої Британії Чарльз III та його дружина — королева-консорт Камілла — прибули до Німеччини з триденним державним візитом. Програма у королівських осіб насичення і другого дня їхнього перебування у Берліні подружжя відвідали кілька місць.

Королева Камілла та Чарльз III / Фото: Associated Press

Зокрема Чарльз III виступив перед парламентом Німеччини і у своїй промові, яка стала історичною, згадав про війну в Україні та заявив, що вона "загрожує безпеці Європи".

Після цього Чарльз та Камілла відвідали продовольчий ринок Віттенбергплац.

Королева Камілла та Чарльз III / Фото: Associated Press

Королева Камілла та Чарльз III / Фото: Associated Press

Також королева-консорт, у супроводі першої леді Ельке Бюденбендер, відвідала Комічну оперу, а Чарльз тим часом відвідав екосело Oekodorf Brodowin та центр для біженців, який підтримує українців, переміщених у результаті війни.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Для такого багатого на події дня, 75-річна Камілла вибрала зручні коричневі замшеві туфлі на широких підборах від бренду Eliot Zed, які поєднала з модною сумкою-портфелем від Aspinal of London, що була виконана під крокодилячу шкіру, мала невелику ручку та застібку спереду.

Королева Камілла та Чарльз III / Фото: Getty Images

Також на королеві була легка сукня в леопардовий принт, чорне класичне пальто і безліч ювелірних прикрас, серед яких ми розгледіли брошку у вигляді конюшини від Van Cleef & Arpels, її улюблений браслет, який вона ніколи не знімає, сережки та золоте кольє.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Читайте також:

Образи королеви Камілли: гарні світські виходи (16 фото)