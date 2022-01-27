В елегантному синьому аутфіті: королева Маргрете ІІ зустрілася з міністром закордонних справ України

Данська королева Маргрете ІІ зустрілася з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Зустріч відбулася у Лицарському залі палацу Крістіана IX в Амалієнборгу в Копенгагені, Данія. На ній також був старший син королеви – кронпринц Фредерік. Дмитро Кулеба перебуває з дводенним візитом у Данії.

Королева Маргрете II, Дмитро Кулеба та кронпринц Фредерік / Getty Images

81-річна королева Маргрете II прибула на офіційний захід в елегантному синьому аутфіті. Вона одягла синю водолазку, короткий жакет у тон і спідницю в принт ромб. На жакеті її Величності була пришпилена маленька брошка, а у вухах у королеви були сині сережки-кліпси. Королева була в окулярах та з червоною помадою на губах. На пальці вона мала каблучку, а також королева не забула про манікюр.

Її син кронпринц Фредерік був у костюмі, блакитній сорочці та бежевій краватці у ромб. Український міністр обрав для зустрічі також класичний костюм, білу сорочку та темну краватку.

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Нагадаємо, нещодавно королева Маргрете ІІ відсвяткувала золотий ювілей – 50 років на троні. Проте масштабні святкування через пандемію було скасовано.

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