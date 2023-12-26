В елегантному синьому пальті та туфлях на підборах: леді Луїза Віндзор на королівській прогулянці в Сандрінгемі

Онучка королеви Єлизавети II була присутня на церковній службі на Різдво разом зі своїми батьками – герцогом та герцогинею Единбурзькими та молодшим братом Джеймсом.

20-річна леді Луїза Віндзор мала невимушений вигляд та досить елегантний у темно-синьому ансамблі, прямуючи до церкви Святої Марії Магдалини у маєтку Норфолк. На ній було довге двобортне пальто, капелюх федора, бежево-сірий шарф на шиї і світлі замшеві гостроносі туфлі-човники на підборах і з застібкою навколо щиколотки. У дівчини було розпущене кучеряве волосся, а у вухах золоті сережки з маленьким перлинним камінням.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Луїзу зазнімкували фотографи разом з її мамою герцогинею Единбурзькою Софі.

Леді Луїза Віндзор зі своєю мамою герцогинею Единбурзькою Софі / Фото: Associated Press

Вона з'явилася на публіці в довгому зеленому пальті з бантом, підібравши до вбрання коричневий капелюх з широкими полями, клатч зі зміїної шкіри та взула коричневі туфлі з крокодилячої шкіри на підборах. Дружина принца Едварда доповнила лук краплеподібними сережками з прозорим камінням, легким макіяжем на обличчі, а волосся зібрала в низький пучок.

Герцог та герцогиня Единбурзькі у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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