В елегантному смугастому луку: принцеса Кіко на заході в Токіо

Дружина спадкового принца Японії Акісіно (Фуміхіто ) - принцеса Кіко — поговорила з учасниками зборів Японського товариства сприяння розвитку науки в Токіо.

Принцеса Кіко / Фото: Getty Images

На захід 56-річна принцеса приїхала в білому жакеті в чорну смужку, під яким була чи то сукня, чи то топ у поєднанні зі спідницею. Свій елегантний образ принцеса доповнила перлинними сережками та кольє з однієї перлинної нитки на шиї. Її чорне пекуче волосся було розпущене і акуратно укладене в зачіску. А в макіяжі Кіко трохи акцентувала увагу на губах.

Мати трьох дітей мала прекрасний вигляд. Вона часто демонструє під час своїх публічних виходів елегантне вбрання та любить носити перлинні прикраси.

Принцеса Кіко / Фото: Getty Images

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