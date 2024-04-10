В елегантному вбранні і перлах: 89-річна колишня імператриця Японії Мітіко на пам'ятному заході

Колишня імператриця Японії Мітіко разом із іншими членами родини приїхала до храму Мейдзі в Токіо, де відбувся пам'ятний захід, присвячений 110-й річниці смерті дружини колишнього імператора Мейдзі – імператриці Сьокен (вона померла 9 квітня 1914 року у віці 64 років).

Почесна імператриця Мітіко / Фото: Getty Images

Почесна імператриця мала чудовий вигляд. Вона з'явилася в елегантному образі і йшла під парасолькою. На ній було вбрання молочного відтінку, яке складалося з довгої сукні і жакета-кейпа, білі рукавички і біле взуття.

Почесна імператриця Мітіко / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила невеликим молочним капелюхом із вуаллю, оптичними окулярами та перлинними прикрасами: сережками, намистом і вишуканою срібною брошкою. У руці Мітіко тримала віяло з пензликом.

Нагадаємо, нинішня імператриця Японії Масако на нещодавній зустрічі продемонструвала аутфіт у традиційному японському кімоно персикового кольору з квітковим принтом із перламутрово-золотистому обі з орнаментом.

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