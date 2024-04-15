В елегантному вбранні і з перлинними прикрасами: японська принцеса Айко на весняному концерті

Японська принцеса поєднала у своєму аутфіті світле вбрання, чорний клатч і взуття.

Японська принцеса Айко відвідала весняний концерт стародавньої японської придворної музики "гагаку". Захід відбувся в Імператорському палаці в Токіо.

Там Айко з'явилася в елегантному світлому вбранні, яке складалося з сукні міді і приталеного жакета з декоративними ґудзиками на рукавах і тонким ремінцем із бантиком на талії.

Принцеса Айко / Фото: Getty Images

Аутфіт принцеса доповнила чорними туфлями і чорним клатчем. Волосся вона зібрала у низький хвіст, одягла на обличчя білу захичну маску, вуха прикрасила перлинними сережками-пусетами, а шию – намистом із перлів.

Нагадаємо, принцеса Айко сходила до храму у сукні кольору айворі і перлах.

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