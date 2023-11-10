В елегантному вбранні і з символічною брошкою: красива Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції

Перша леді України зявилася на зустрічі в образі від українського бренду.

Олена Зеленська у межах свого візиту до Франції зустрілася зі своєю колегою – Бріжит Макрон. Перша леді Франції зустрічала поважну гостю біля Єлисейського палацу.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Потім Олену привітав із візитом і президент Франції Еммануель Макрон.

Олена Зеленська та Еммануель Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська та Еммануель Макрон / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська подякувала пані Макрон за те, що Франція прийняла у своїх школах понад 17 тисяч дітей із України, для яких створили віртуальні класи української мови.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Разом вони відвідали одну з таких шкіл, де поспілкувалися з її учнями і вчителями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Цього дня Олена Зеленська продемонструвала красивий образ у вбранні від українського бренду The Coat, яке складалося із елегантного жакета і сукні міді. Аутфіт вона доповнила білою сорочкою і коричневими туфлями на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До жакету перша леді прикріпила золоту брошку "Полин, Євшан-Зілля" (яка символізує повернення додому) від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Олена зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими лаконічними сережками.

Бріжит Макрон і Олена Зеленська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті з квітковою вишивкою відвідала премʼєру фільму про Україну – "З Україною в серці" французького режисера і філософа Бернара-Анрі Леві.

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