В елегантному вбранні і з символічною брошкою: красива Олена Зеленська зустрілася з першою леді Франції

Перша леді України зявилася на зустрічі в образі від українського бренду.
Олена Зеленська у межах свого візиту до Франції зустрілася зі своєю колегою – Бріжит Макрон. Перша леді Франції зустрічала поважну гостю біля Єлисейського палацу.
Потім Олену привітав із візитом і президент Франції Еммануель Макрон.
Зеленська подякувала пані Макрон за те, що Франція прийняла у своїх школах понад 17 тисяч дітей із України, для яких створили віртуальні класи української мови.
Разом вони відвідали одну з таких шкіл, де поспілкувалися з її учнями і вчителями.
Цього дня Олена Зеленська продемонструвала красивий образ у вбранні від українського бренду The Coat, яке складалося із елегантного жакета і сукні міді. Аутфіт вона доповнила білою сорочкою і коричневими туфлями на шпильках.
До жакету перша леді прикріпила золоту брошку "Полин, Євшан-Зілля" (яка символізує повернення додому) від українського бренду Ruslan Baginskiy.
Олена зробила гарне укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила вуха золотими лаконічними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті з квітковою вишивкою відвідала премʼєру фільму про Україну – "З Україною в серці" французького режисера і філософа Бернара-Анрі Леві.
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