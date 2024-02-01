В елегантному вбранні і з сумкою Louis Vuitton: Бріжит Макрон продемонструвала стрункі ноги

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон приїхали з дводенним візитом до Стокгольма на запрошення від шведської королівської родини.

Там перша леді з'явилася у красивому ніжному аутфіті. На ній було вбрання блідо-м'ятного відтінку, яке складалося з елегантного пальта і сукні-футляра до колін. Коротка довжина чудово підкреслила стрункі ноги Макрон.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

Лук Бріжит доповнила хусткою в тон із чорним принтом на шиї, чорними туфлями на високих підборах, чорними шкіряними рукавичками і чорною сумкою від свого улюбленого Дому моди Louis Vuitton.

Дружина президента одягла об'ємну перуку і зробила макіяж смокі-айс. Особливу увагу вона приділила прикрасам. На руках у неї був годинник із чорним ремінцем та розкішні каблучки з діамантами і сапфірами.

Бріжит Макрон / Фото: Getty Images

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