В елегантному вбранні, перлах і на шпильках: Бріжит Макрон на Тижні моди у Парижі

У Мережі з'явилися нові світлини Бріжит Макрон із Паризького тижня моди. Перша леді відвідала показ фешншоу Dior. Вона сиділа у першому ряду.

Дружина президента продемонструвала на показі елегантний аутфіт. На ній була чорна коротка сукня і жакет у гусарському стилі, прикрашений на комірі двома перлинами. Взута вона була у чорні замшеві гостроносі туфлі на шпильках.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

На шиї у Бріжит був золотий ланцюжок і перлинне намисто з трьома нитками, на зап'ястях – золотий ланцюжок із перлами і годинник із чорним ремінцем, а також діамантові каблучки.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Обємне укладання і макіяж смокі-айс завершили лук пані Макрон.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у сукні Louis Vuitton зі стильним поясом зустрічала гостей біля Єлисейського палацу.

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