В елегантному вбранні, перлинному намисті і сережках: імператриця Масако на церемонії

Імператор Японії Нарухіто та його дружина – імператриця Масако – відвідали 114-ту церемонію вручення нагород Японської академії у Токіо.

Імператриця обрала для такого заходу елегантне вбрання кремового відтінку з прозоро-блискучими ґудзиками на жакеті, капелюх, прикрашений бісером, і білі рукавички.

Її Величність зробила макіяж із чорними стрілками і доповнила образ великими перлинними сережками і намистом із перлів.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний жилет, перламутрову смугасту краватку і штани у смужку.

Нагадаємо, імператриця Масако у мереживній квітковій сукні і розкішній тіарі з'явилася на бенкеті у Букінгемському палаці.

Читайте також:

Елегантні образи імператриці Японії Масако (26 фото)