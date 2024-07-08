В елегантному вбранні, перлинному намисті і сережках: імператриця Масако на церемонії

Японська імператриця любить носити костюми світлих відтінків.
Імператор Японії Нарухіто та його дружина – імператриця Масако – відвідали 114-ту церемонію вручення нагород Японської академії у Токіо.
Імператриця обрала для такого заходу елегантне вбрання кремового відтінку з прозоро-блискучими ґудзиками на жакеті, капелюх, прикрашений бісером, і білі рукавички.
Її Величність зробила макіяж із чорними стрілками і доповнила образ великими перлинними сережками і намистом із перлів.
Імператор Нарухіто був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний жилет, перламутрову смугасту краватку і штани у смужку.
Нагадаємо, імператриця Масако у мереживній квітковій сукні і розкішній тіарі з'явилася на бенкеті у Букінгемському палаці.
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