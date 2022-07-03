В елегантному вбранні від Louis Vuitton: княгиня Шарлін привітала чоловіка гарним спільним знімком

Попри чутки про розлучення, княгиня Шарлін опублікувала новий портрет зі своїм чоловіком – князем Монако Альбером II.

Знімок було зроблено на честь 11-ї річниці пишного весілля пари, яку вони святкували 2 липня, а ось 1 липня вони відсвяткували річницю громадянської церемонії.

На фото, яке княгиня опублікувала в Instagram, вона позувала поруч із чоловіком у елегантній бірюзовій сукні від бренду Louis Vuitton. Подружжя трималося за руки. Фотографію було зроблено у саду княжого палацу.

Вони познайомилися 2000 року під час змагань із плавання в Монако. Вдруге спортсменка та Альбер, який став на той час князем Монако (у зв'язку зі смертю його батька — князя Реньє ), зустрілися 2006 року на змаганнях у Турині. Їхні стосунки тривали кілька років, перш ніж Альбер II освідчився коханій. Через 11 років шлюбу з'явилася інформація, що князь Альбер II погодився платити 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік своїй дружині, щоб вона продовжувала разом із ним виконувати деякі королівські обов'язки.

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