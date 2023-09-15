В елегантному вбранні від Schiaparelli і квіткових слінгбеках: Джилл Байден продемонструвала струнку фігуру у Білому домі

Перша леді США має у себе в гардероби чимало речей від Schiaparelli.

Джилл Байден відвідала захід у Білому домі з нагоди відзначення лауреатів Praemium Imperiale 2023 року. Це всесвітня премія у галузі мистецтва, яку щорічно присуджує Японська мистецька асоціація за життєві досягнення у мистецтві.

Перша леді обрала для такої події стильний аутфіт. Вона одягла улюблене білосніжне вбрання від Schiaparelli із екстравагантними золотими ґудзиками різної форми на блузці. Костюм чудово сидів на її стрункій фігурі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Образ Джилл доповнила білими слінгбеками з кольоровим квітковим принтом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Місіс Байден зробила гарну зачіску з локонами і макіяж смокі-айс. Лук вона доповнила золотими сережками, ланцюжком, золотими браслетами, годинником і каблучкою.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на заході також побувала Гіларрі Клінтон, яка з'явилася у подовженому фіолетовому жакеті з різнокольоровим квітковим принтом і чорних штанях.

Джилл Байден і Гіларрі Клінтон / Фото: Associated Press

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