В елегантному вбранні з червоно-білою облямівкою: пані посол США в Україні на зустрічі із Зеленським

Бріджит Брінк обрала для заходу стильний образ.
Сьогодні, 2 червня, на території Національного заповідника "Софія Київська" президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів США, Молдови та Індії, які розпочинають роботу в Україні.
Пані посол США Бріджит Брінк на церемонії з'явилася в елегантному темному костюмі з червоно-білою облямівкою. Вбрання складалося із сукні-футляра і жакета без коміра.
Аутфіт вона доповнила бежевими туфлями на шпильках, акуратним укладанням і ніжним макіяжем.
Зеленський був одягнений у поло, штани кольору хакі і кросівки.
Читайте також: