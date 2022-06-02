В елегантному вбранні з червоно-білою облямівкою: пані посол США в Україні на зустрічі із Зеленським

В елегантному вбранні з червоно-білою облямівкою: пані посол США в Україні на зустрічі із Зеленським

Бріджит Брінк обрала для заходу стильний образ.

Сьогодні, 2 червня, на території Національного заповідника "Софія Київська" президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів США, Молдови та Індії, які розпочинають роботу в Україні.

Пані посол США Бріджит Брінк на церемонії з'явилася в елегантному темному костюмі з червоно-білою облямівкою. Вбрання складалося із сукні-футляра і жакета без коміра.

Бріджит Брінк / Фото: Сайт президента України

Аутфіт вона доповнила бежевими туфлями на шпильках, акуратним укладанням і ніжним макіяжем.

Бріджит Брінк / Фото: Сайт президента України

Бріджит Брінк і Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Зеленський був одягнений у поло, штани кольору хакі і кросівки.

Бріджит Брінк і Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

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