В елегантному жакеті і з новою зачіскою: витончена Бріжит Макрон у Єлисейському палаці

Вчора, 12 вересня, президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон зустрічали у себе в гостях, у Єлисейському палаці прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса і його дружину Мареву Грабовскі-Міцотакіс.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Перша леді обрала для цієї зустрічі вишуканий образ. На ній був елегантний білий жакет із чорними лацканами, чорний атласний топ і чорні прямі штани.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Вбрання вона доповнила чорними замшевими туфлями і чорним клатчем.

Бріжит продемонструвала нову зачіску: вона зробила прикореневий об'єм, зібрала передні пасма і закріпила їх позаду.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфіт Макрон завершила макіяжем смокі айс, золотим делікатним ланцюжком і широкими каблучками.

Бріжит Макрон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Бріжит з чоловіком відвідала церемонію з нагоди 78-ї річниці висадки союзників у Провансі під час Другої світової війни. Там вона постала у стильному аутфіті. На ній був білий жакет, біла сорочка і чорні штани.

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