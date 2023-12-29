В елегантному жакеті і з синьо-жовтою хусткою: міністерка економіки Іспанії на заході у Мадриді

Надія Кальвіньо обрала для свого виходу красивий діловий образ.

Міністерка економіки, торгівлі та бізнесу Надія Кальвіньо взяла участь у заключному концерті головування Іспанії в ЄС у Національній аудиторії у Мадриді.

Там вона постала у діловому образі. На ній був елегантний чорний жакет із золотистими ґудзиками, білий топ і чорні прямі штани зі шкіряним поясом і металевою пряжкою.

Надія Кальвіньо / Фото: Getty Images

Шию Надія прикрасила шовковою синьо-жовтою хусткою з принтом, а до лацкана вона прикріпила вишукану золоту брошку у вигляді зірок.

Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на шпильках. Міністерка зробила укладання, макіяж із рожевою помадою і завершила лук елегантними сережками.

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