В елегантному жакеті і з українською стрічкою на грудях: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Брюсселі

Президентка Єврокомісії продовжує демонструвати свою підтримку українському народу.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі, на якому лідери країн-членів ЄС обговорювали питання, які стосуються України та міграції.
Фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським провела спільну пресконференцію.
Там політикиня з'явилася у діловому аутфіті. На Урсулі був елегантний світлий двобортний жакет зі срібними ґудзиками, до лацкану якого вона прикріпила синьо-жовту стрічку.
Лук очільниця Єврокомісії доповнила кремовою блузкою зі складками у зоні декольте, чорними прямими штанями і чорними туфлями на стійких підборах.
Акуратне укладання, ніжний макіяж і сережки-цвяшки завершили образ Урсули.
Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на початку лютого з робочим візитом відвідала Київ. На брифінгу із Зеленським вона постала у жакеті кольору кориці.
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