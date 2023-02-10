В елегантному жакеті і з українською стрічкою на грудях: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Брюсселі

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті ЄС у Брюсселі, на якому лідери країн-членів ЄС обговорювали питання, які стосуються України та міграції.

Фон дер Ляєн разом із президентом України Володимиром Зеленським провела спільну пресконференцію.

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Там політикиня з'явилася у діловому аутфіті. На Урсулі був елегантний світлий двобортний жакет зі срібними ґудзиками, до лацкану якого вона прикріпила синьо-жовту стрічку.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Лук очільниця Єврокомісії доповнила кремовою блузкою зі складками у зоні декольте, чорними прямими штанями і чорними туфлями на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Акуратне укладання, ніжний макіяж і сережки-цвяшки завершили образ Урсули.

Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на початку лютого з робочим візитом відвідала Київ. На брифінгу із Зеленським вона постала у жакеті кольору кориці.

Читайте також: