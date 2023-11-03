В елегантному костюмі, капелюсі і перлах: імператриця Масако на осінній вечірці у саду

Імператорське подружжя Японії ораганізувало вечірку у саду, на яку запросило багато гостей.
Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако організували осінню вечірку в імператорському саду у Токіо.
Для заходу Масако обрала елегантний образ. На ній був костюм гірчично-оливкового кольору, який складався із сукні міді і приталеного жакета з вишивкою на комірі і манжетах.
Аутфіт імператриця доповнила капелюхом із атласною стрічкою в тон, клатчем і білими туфлями на зручних підборах. У руках вона також тримала білі рукавиці.
Масако одягла на обличчя білу захисну маску і прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами.
Нарухіто був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, сіру жилетку, світлу краватку і сірі смугасті штани.
Імператорське подружжя зустрічало гостей і мило з ними говорили.
Нагадаємо, раніше імператриця Масако у костюмі бананового кольору й елегантному капелюсі відвідала культурний фестиваль.
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