В елегантному костюмі, капелюсі і перлах: імператриця Масако на осінній вечірці у саду

Імператорське подружжя Японії ораганізувало вечірку у саду, на яку запросило багато гостей.

Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако організували осінню вечірку в імператорському саду у Токіо.

Для заходу Масако обрала елегантний образ. На ній був костюм гірчично-оливкового кольору, який складався із сукні міді і приталеного жакета з вишивкою на комірі і манжетах.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Аутфіт імператриця доповнила капелюхом із атласною стрічкою в тон, клатчем і білими туфлями на зручних підборах. У руках вона також тримала білі рукавиці.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Getty Images

Масако одягла на обличчя білу захисну маску і прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами.

Нарухіто був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, сіру жилетку, світлу краватку і сірі смугасті штани.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Імператорське подружжя зустрічало гостей і мило з ними говорили.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше імператриця Масако у костюмі бананового кольору й елегантному капелюсі відвідала культурний фестиваль.

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