В елегатному костюмі та з крокодилячим клатчем: королева Матильда сходила на виставку

Королева Бельгії Матильда відвідала днями виставку Діріка Баута у M-Museum у Левені. Цього разу королева одягла костюм від свого улюбленого бренду Natan Couture, який доповнила клатчем кольору бордо зі шкіри крокодила від Norasbags та червоними туфлями-човниками із замші.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

У королеви була її класична зачіска, легкий макіяж на обличчі, також вона одягла сережки Christine Bekaert Jewelry, свій улюблений золотий браслет, годинник на зап'ястя та каблучку з сапфіром на пальці. Матильда усміхалася і мала елегантний вигляд цього дня.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно бельгійська королівська родина показала, який вигляд має їхня різдвяна листівка 2023 року. На ній зображений сам король і вся його родина.

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