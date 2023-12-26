В елегатному пальті та з обідком на голові: Зара Тіндалл сходила на різдвяну службу з сім'єю

Традиційно її очолює монарх і для короля Чарльза III це Різдво стало вже другим, де він головує. Уся сім'я зібралася на службі в церкві Святої Марії Магладини. Була присутня й родина племінниці короля – Зари Тіндалл.

Сара Йоркська та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Дочка принцеси Анни була в темно-зеленому пальті з поясом на талії і взута у високі замшеві чоботи на підборах чорного кольору. В руках у Зари була маленька сумка на короткій ручці, а на голові золотий обідок із бантом. Вона доповнила свій образ золотими сережками-кільцями та зробила гарний денний макіяж, трохи підкресливши очі та рожевим блиском губи.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком та дочкою Леною / Фото: Getty Images

Майк Тіндалл був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці з принтом коней, а взутий у чорні замшеві туфлі. Подружжя взяло із собою на службу дочок – старшу Мію та молодшу Лену. Молодша дочка пари була в пісочно-бежевому пальті, синіх колготах і взута в чорні черевики.

Нагадаємо, цього року службу вперше за 30 років відвідала Сара Йоркська.

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