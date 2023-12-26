Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В елегатному пальті та з обідком на голові: Зара Тіндалл сходила на різдвяну службу з сім'єю

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
725
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В елегатному пальті та з обідком на голові: Зара Тіндалл сходила на різдвяну службу з сім'єю

Зара Тіндалл із чоловіком Майком та дочкою Леною / Фото: Getty Images

Зара Тіндалл разом зі своєю родиною відвідала вчора різдвяну службу у Сандрінгемі.

Традиційно її очолює монарх і для короля Чарльза III це Різдво стало вже другим, де він головує. Уся сім'я зібралася на службі в церкві Святої Марії Магладини. Була присутня й родина племінниці короля – Зари Тіндалл.

Сара Йоркська та Зара Тіндалл / © Getty Images
Сара Йоркська та Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Дочка принцеси Анни була в темно-зеленому пальті з поясом на талії і взута у високі замшеві чоботи на підборах чорного кольору. В руках у Зари була маленька сумка на короткій ручці, а на голові золотий обідок із бантом. Вона доповнила свій образ золотими сережками-кільцями та зробила гарний денний макіяж, трохи підкресливши очі та рожевим блиском губи.

Зара Тіндалл із чоловіком Майком та дочкою Леною / © Getty Images
Зара Тіндалл із чоловіком Майком та дочкою Леною / Фото: Getty Images

Майк Тіндалл був у темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій краватці з принтом коней, а взутий у чорні замшеві туфлі. Подружжя взяло із собою на службу дочок – старшу Мію та молодшу Лену. Молодша дочка пари була в пісочно-бежевому пальті, синіх колготах і взута в чорні черевики.

Нагадаємо, цього року службу вперше за 30 років відвідала Сара Йоркська.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
725
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація