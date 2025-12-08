- Дата публікації
Категорія
Суспільство
В елегантній сукні і з величезними діамантами у вухах: ефектна Меланія Трамп на світській церемонії
Президентське подружжя Америки в образах black tie з’явилося на заході.
Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп відвідали 48-му церемонію нагородження Центру Кеннеді у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні. На червону доріжку подружжя вийшло, тримаючись за руки.
Меланія мала ефектний вигляд в елегантній чорній сукні максі приталеного силуету і без рукавів. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.
Перша леді зробила красиву зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевим блиском на губах, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила величезними діамантовими сережками-цвяшками.
Трамп був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і взутий в чорні туфлі.
Нагадаємо, Меланія Трамп у вишуканому аутфіті з’явиилася на концерті відомого італійського аптиста Андреа Бочеллі у Білому домі.