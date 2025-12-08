ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
247
Час на прочитання
1 хв

В елегантній сукні і з величезними діамантами у вухах: ефектна Меланія Трамп на світській церемонії

Президентське подружжя Америки в образах black tie з’явилося на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Дональд і Меланія Трампи

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп відвідали 48-му церемонію нагородження Центру Кеннеді у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні. На червону доріжку подружжя вийшло, тримаючись за руки.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Меланія мала ефектний вигляд в елегантній чорній сукні максі приталеного силуету і без рукавів. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильках.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Перша леді зробила красиву зачіску з локонами, макіяж смокі-айс і з рожевим блиском на губах, а також молочний манікюр. Вуха вона прикрасила величезними діамантовими сережками-цвяшками.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Трамп був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку, чорний метелик і взутий в чорні туфлі.

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп у вишуканому аутфіті з’явиилася на концерті відомого італійського аптиста Андреа Бочеллі у Білому домі.

Дата публікації
Кількість переглядів
247
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie