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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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В елегантній сукні кольору індиго з кейпом і розкішними ґудзиками: Бріжит Макрон на державному банкеті у Віндзорі

Перша леді Франції з чоловіком-президентом перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Еммануель і Бріжит Макрони

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон відвідали державний банкет у Віндзорському замку, який король Чарльз і королева Камілла влаштували з нагоди їхнього офіційного візиту до Великої Британії.

Королева Камілла, король Чарльз, Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Королева Камілла, король Чарльз, Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Перша леді Франції обрала для такої події елегантну сукню максі кольору індиго з кейпом, прикрашеним на плечах розкішними ґудзиками з камінням. Вбрання вона скомбінувала з гостроносими туфлями кольору металік і срібним клатчем із перфорацією.

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Еммануель і Бріжит Макрони / © Getty Images

Бріжит зробила елегантну зачіску та улюблений макіяж смокі-айс. У вухах у неї були гарні сережки з діамантами, а на руках — діамантові браслети і каблучки.

Еммануель був одягнений у чорний класичний смокінг, до якого були прикріплені ордени, білу сорочку, червону стрічку і чорні лаковані туфлі.

Нагадаємо, Бріжит Макрон у перший день візиту до Великої Британії з’явилася у у білій сукні з рукавами три чверті, декоративними ґудзиками та акцентними бежевими шкіряними деталями на поясі.

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