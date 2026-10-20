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В елегантній сукні лісового зеленого кольору: принцеса Кейт показала султану Омана експозицію у палаці
Після привітання султана Омана у Віндзорі, принцеса Уельська супроводжувала високопоставленого гостя оглянути експозицію предметів із Королівської колекції у Зеленій вітальні Віндзорського замку.
Султан Омана Хайсам бен Тарік перебуває у Великій Британії з триденним державним візитом.
Під час візиту на виставку принцеса Уельська продемонструвала вбрання, яке носила під пальтом від Сари Бертон для Alexander McQueen. На ній була темно-зелена сукня з поясом, що підкреслює талію. Її образ доповнювала сумка Chanel, брошка зі смарагдами та діамантами та сережки-висячки від Cassandra Goad. Макіяж принцеса Уельська зробила у своїх улюблених відтінках, а її волосся спадало на плечі легкими хвилями.
На огляді експозиції до членів королівської родини приєдналася герцогиня Единбурзька Софі та її чоловік – принц Едвард.
Також справила враження на церемонії привітання - королева Камілла. Дружина короля Чарльза одягла червону сукню та пальто до тону від улюбленої дизайнерки Фіони Клер.