В елегантній сукні міді та з новою сумкою: принцеса Кейт приїхала на зустріч до Лондона

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Її королівська Високість прибула до благодійної організації Anna Freud, яка займається питаннями психічного здоров’я дітей, у Центрі Анни Фрейд у британській столиці.

Принцеса Уельська, яка є покровителькою цієї організації від 2016 року, вже неодноразово відвідувала цей центр раніше. Це ведуча організація Великої Британії, яка займається науково обґрунтованими дослідженнями та навчанням у галузі психічного здоров’я дітей, молоді та сімей. Мета благодійної організації — створити світ, у якому молоді люди зможуть повністю розкрити свій потенціал, а вони та їхні сім’ї матимуть всю необхідну підтримку для розвитку свого емоційного та психічного здоров’я.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Під час візиту Кетрін зустрінеться з генеральним директором благодійної організації професором Імоном МакКрорі та обговорить, як Анна Фрейд перетворить систему охорони психічного здоров’я немовлят, дітей та молоді за допомогою науки, співробітництва та клінічних інновацій.

Сьогодні принцеса Кейт мала дуже елегантний вигляд, одягнена у сукню міді в принт «собачий зуб» із коміром та поясом на талії, а також довгими рукавами. До вбрання вона підібрала туфлі-човники сірого кольору зі шкіри та маленьку замшеву коричневу сумку. Світле довге волосся принцеса розпустила, накрутила легкими локонами і зібрала на один бік. У неї на обличчі був нейтральний макіяж, а з прикрас традиційні каблучки на пальці.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

