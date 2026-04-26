В елегантній сукні та мереживних туфлях: красива королева Мері відвідала світський прийом

Королева Мері / © Getty Images

Її Величність королева взяла участь у щорічному прийомі DTU до Конгенс-Лінгбю 24 квітня 2026 року.

Щорічна вечірка DTU - одна з найбільших у своєму роді в данському університетському світі, що об'єднує студентів, співробітників та зовнішніх партнерів з університетів, компаній, галузей промисловості та державних органів.

Перед аудиторією, що налічує майже 1400 осіб, було відзначено досягнення у галузі досліджень та науки за минулий рік шляхом вручення почесних докторських ступенів, золотих медалей та премій за інновації, а також інших нагород. Одночасно було відзначено особливо педагогічні роботи, які надихають та нагородження яких проводили студенти, а також відбулося вшанування цьогорічного студентського стартапу.

Королева Мері одягла цього вечора темно-синю сукню міді з крепу від Janelewis Atelier, взула туфлі-човники з мережива від Dolce & Gabbana з пряжкою з каміння, в руках тримала клатч кобальтово-синього кольору від Boss, який вже носила раніше.

Образ Її Величності доповнювало кольє від Georg Jensen з блакитним топазом і такі самі сережки-висячки від цього бренду, а на зап'ясті був золотий браслет від Rebekka Notkin. Королева Мері зробила вечірній макіяж та красиву зачіску і буквально сяяла.

Це вже другий робочий вихід дружини короля Фредеріка X після смерті батька раніше цього місяця.