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В елегантному аутфіті та чорних лакованих човниках: королева Ранія поділилася фото з Ватикана
Король і королева Йорданії вчора були присутні на похороні Папи Римського Франциска X.
Королівське подружжя було одягнене у темні жалобні вбрання, коли їх сфотографували на площі Святого Петра, де відбувалося прощання з Папою.
Королева Ранія одягла цього дня чорний костюм, який включав короткий жакет на блискавці та сукню, а взута була в туфлі-човники з лакованої шкіри на високих шпильках. У Instagram Її Величність поділилася ще одним фото із заходу.
«Прибуття з Його Величністю до Ватикану на похорон Його Святості Папи Франциска — людини благочестя, принципів та миру», — написала у підписі під фото королева Ранія.
Нагадаємо, прощання з понтифіком відвідали багато королівських особ Швеції, Норвегії, Іспанії, Бельгії, Великої Британії. Україну представляли президент Зеленський та його дружина Олена Зеленська.