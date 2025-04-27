В елегантному аутфіті та чорних лакованих човниках: королева Ранія поділилася фото з Ватикана

Королева Ранія та король Абдалла II / © Getty Images

Реклама

Королівське подружжя було одягнене у темні жалобні вбрання, коли їх сфотографували на площі Святого Петра, де відбувалося прощання з Папою.

Королева Ранія одягла цього дня чорний костюм, який включав короткий жакет на блискавці та сукню, а взута була в туфлі-човники з лакованої шкіри на високих шпильках. У Instagram Її Величність поділилася ще одним фото із заходу.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

«Прибуття з Його Величністю до Ватикану на похорон Його Святості Папи Франциска — людини благочестя, принципів та миру», — написала у підписі під фото королева Ранія.

Реклама

Королева Ранія і король Абдалла II / © Getty Images

Нагадаємо, прощання з понтифіком відвідали багато королівських особ Швеції, Норвегії, Іспанії, Бельгії, Великої Британії. Україну представляли президент Зеленський та його дружина Олена Зеленська.