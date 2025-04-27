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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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В елегантному аутфіті та чорних лакованих човниках: королева Ранія поділилася фото з Ватикана

Король і королева Йорданії вчора були присутні на похороні Папи Римського Франциска X.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія та король Абдалла II

Королева Ранія та король Абдалла II / © Getty Images

Королівське подружжя було одягнене у темні жалобні вбрання, коли їх сфотографували на площі Святого Петра, де відбувалося прощання з Папою.

Королева Ранія одягла цього дня чорний костюм, який включав короткий жакет на блискавці та сукню, а взута була в туфлі-човники з лакованої шкіри на високих шпильках. У Instagram Її Величність поділилася ще одним фото із заходу.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

«Прибуття з Його Величністю до Ватикану на похорон Його Святості Папи Франциска — людини благочестя, принципів та миру», — написала у підписі під фото королева Ранія.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Getty Images

Королева Ранія і король Абдалла II / © Getty Images

Нагадаємо, прощання з понтифіком відвідали багато королівських особ Швеції, Норвегії, Іспанії, Бельгії, Великої Британії. Україну представляли президент Зеленський та його дружина Олена Зеленська.

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