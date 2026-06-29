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В елегантному білому жакеті й сонцезахисних окулярах: Олена Зеленська взяла участь в урочистих заходах
Перша леді у чорно-білому ансамблі з’явилася на заходах.
Олена Зеленська взяла участь в урочистих заходах з нагоди святкування 30-ї річниці Конституції України.
Перша леді постала цього дня в елегантному білому жакеті з контрастними чорними ґудзиками, чорною флористичною аплікацією-брошкою і білим шнурком-поясом на талії. Верх вона скомбінувала з чорними широкими штанями. Взута вона була у чорні туфлі.
Олена зібрала волосся в елегантний низький пучок з випущеними пасмами спереду, зробила макіяж з бежевою помадою, прикрасила вуха золотими сережками з чорним камінням й завершила лук чорними сонцезахисними окулярами.
Нагадаємо, Олена Зеленська у білій блузці з чорним бантом взяла участь в онлайн-заході.