ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

В елегантному білому жакеті й сонцезахисних окулярах: Олена Зеленська взяла участь в урочистих заходах

Перша леді у чорно-білому ансамблі з’явилася на заходах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Олена Зеленська

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь в урочистих заходах з нагоди святкування 30-ї річниці Конституції України.

Перша леді постала цього дня в елегантному білому жакеті з контрастними чорними ґудзиками, чорною флористичною аплікацією-брошкою і білим шнурком-поясом на талії. Верх вона скомбінувала з чорними широкими штанями. Взута вона була у чорні туфлі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зібрала волосся в елегантний низький пучок з випущеними пасмами спереду, зробила макіяж з бежевою помадою, прикрасила вуха золотими сережками з чорним камінням й завершила лук чорними сонцезахисними окулярами.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у білій блузці з чорним бантом взяла участь в онлайн-заході.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
293
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie