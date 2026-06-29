В елегантному білому жакеті й сонцезахисних окулярах: Олена Зеленська взяла участь в урочистих заходах

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

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Олена Зеленська взяла участь в урочистих заходах з нагоди святкування 30-ї річниці Конституції України.

Перша леді постала цього дня в елегантному білому жакеті з контрастними чорними ґудзиками, чорною флористичною аплікацією-брошкою і білим шнурком-поясом на талії. Верх вона скомбінувала з чорними широкими штанями. Взута вона була у чорні туфлі.

Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Олена зібрала волосся в елегантний низький пучок з випущеними пасмами спереду, зробила макіяж з бежевою помадою, прикрасила вуха золотими сережками з чорним камінням й завершила лук чорними сонцезахисними окулярами.

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Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у білій блузці з чорним бантом взяла участь в онлайн-заході.

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