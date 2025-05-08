В елегантному капелюшку і червоному вбранні: дружина Ріші Сунака на службі у Вестмінстерському абатстві

Ріші Сунак та Акшата Мурті / © Associated Press

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Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і його дружина Акшата Мурті відвідали службу подяки у Вестмінстерському абатстві, яка відбулася на честь 80-ї річниці Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Акшата з’явилася там в елегантному образі. На ній було твідове вбрання довжини міді з гострими лацканами, короткими рукавами і розрізом ззаду на спідниці.

Ріші Сунак та Акшата Мурті / © Associated Press

Аутфіт Мурті доповнила елегантним чорним капелюхом з декором, чорними замшевими туфлями на шпильках і чорним шкіряним клатчем. Вуха вона прикрасила золотими сережками-кільцями, а на руці красувалася каблучка з діамантом.

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Сунак був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку, синю краватку і чорні туфлі.

Нагадаємо, службу у Вестмінстерському абатстві відвідали також принц Вільям і принцеса Кейт.