В елегантному костюмі і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон приголомшила розкішним образом у Ніцці

Бріжит Макрон / © Associated Press

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Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон організували у Ніцці вечерю з нагоди відкриття третьої Конференції ООН із питань океану (UNOC3). На захід завітали кронпринцеса Швеції Вікторія і кронпринц Норвегії Гокон, які сфотографувалися з подружжям Макронів.

Бріжит і Еммануель Макрони / © Associated Press

Перша леді Франції прикувала погляди всіх присутніх своїм вишуканим образом total black. На ній був чорний шовковий топ та елегантний чорний костюм, який складався з двобортного жакета з атласними акцентними лацканами і ґудзиками та штанів зі стрілками, які розкльошувалися донизу і візуально видовжували ноги.

Бріжит і Еммануель Макрони / © Associated Press

Аутфіт Бріжит доповнила клатчем із металевою фурнітурою від свого улюбленого Модного дому Louis Vuitton і чорними гостроносими туфлями з вставкою з фірмовою монограмою бренду.

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Бріжит Макрон / © Associated Press

Бріжит і Еммануель Макрони / © Associated Press

Дружина президента одягла гарну перуку з прикореневим об’ємом і зробила ніжний макіяж. Шию вона прикрасила розкішним діамантовим кольє і руки — каблучками з діамантами.

Бріжит і Еммануель Макрони / © Associated Press

Еммануель Макрон одягнув свій улюблений чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.

Бріжит і Еммануель Макрони / © Associated Press

Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вершкового масла і кросівках сходила в басейн.