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В елегантному костюмі і туфлях Louis Vuitton: Бріжит Макрон приголомшила розкішним образом у Ніцці
Новий вихід першої леді Франції вкотре довів, як, здавалося б, з простих речей можна створити ефектний аутфіт, про який ще довго будуть говорити.
Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон організували у Ніцці вечерю з нагоди відкриття третьої Конференції ООН із питань океану (UNOC3). На захід завітали кронпринцеса Швеції Вікторія і кронпринц Норвегії Гокон, які сфотографувалися з подружжям Макронів.
Перша леді Франції прикувала погляди всіх присутніх своїм вишуканим образом total black. На ній був чорний шовковий топ та елегантний чорний костюм, який складався з двобортного жакета з атласними акцентними лацканами і ґудзиками та штанів зі стрілками, які розкльошувалися донизу і візуально видовжували ноги.
Аутфіт Бріжит доповнила клатчем із металевою фурнітурою від свого улюбленого Модного дому Louis Vuitton і чорними гостроносими туфлями з вставкою з фірмовою монограмою бренду.
Дружина президента одягла гарну перуку з прикореневим об’ємом і зробила ніжний макіяж. Шию вона прикрасила розкішним діамантовим кольє і руки — каблучками з діамантами.
Еммануель Макрон одягнув свій улюблений чорний костюм, білу сорочку і чорну краватку.
Нагадаємо, Бріжит Макрон у костюмі кольору вершкового масла і кросівках сходила в басейн.