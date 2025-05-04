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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
1 хв

В елегантному костюмі і з довгою косою: схудла Мішель Обама на заході у театрі

Колишня перша леді США в образі lady in black продемонструвала струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Мішель Обама

Мішель Обама / © Getty Images

Мішель Обама взяла участь у вечорі Matriarch з Тіною Ноулз у театрі MGM National Harbor у штаті Меріленд.

На сцені вона з'явилася в елегантному костюмі, який складався зі штанів-палацо і приталеного двобортного жакета із атласними лацканами. Цим вбранням вона чудово підкреслила свою схудлу фігуру.

Мішель Обама / © Getty Images

Мішель Обама / © Getty Images

Образ Мішель доповнила довгою товстою косою, макіяжем із пишними віями і чорними стрілками і довгим молочним манікюром. Вуха вона прикрасила срібними сережками.

Нагадаємо, Мішель Обама на конференції в Остіні постала у чорному топі і костюмі з деніму теракотового кольору зі шнурівкою від Rabanne.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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