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В елегантному костюмі і з довгою косою: схудла Мішель Обама на заході у театрі
Колишня перша леді США в образі lady in black продемонструвала струнку фігуру.
Мішель Обама взяла участь у вечорі Matriarch з Тіною Ноулз у театрі MGM National Harbor у штаті Меріленд.
На сцені вона з'явилася в елегантному костюмі, який складався зі штанів-палацо і приталеного двобортного жакета із атласними лацканами. Цим вбранням вона чудово підкреслила свою схудлу фігуру.
Образ Мішель доповнила довгою товстою косою, макіяжем із пишними віями і чорними стрілками і довгим молочним манікюром. Вуха вона прикрасила срібними сережками.
Нагадаємо, Мішель Обама на конференції в Остіні постала у чорному топі і костюмі з деніму теракотового кольору зі шнурівкою від Rabanne.