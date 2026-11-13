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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

В елегантному костюмі: королева Матильда сходила на книжковий захід

Королева Матильда здійснила королівський візит до магазину Kringwinkel у Вілворді.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність відвідала магазин напередодні щорічного бельгійського Тижня читання вголос, який 2026 року відбувається від 21 до 29 листопада.

Під час цього візиту королева Матильда взяла участь у сесії читання вголос для дітей, а також ознайомилася з роботою магазину, зокрема із процесом сортування уживаних книжок.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

На Матильді був монохромний штанний костюм глибокого винно-бордового відтінку від Max Mara і трикотажна водолазка в тон під жакетом. Образ вона доповнила великими трикутніми сережками з темними підвісками із колекції Giorgio Armani, золотим браслетом-ланцюжком із підвісками та окулярами для читання у чорній оправі. Волосся уклала у свою фірмову зачіску і зробила денний макіяж.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Раніше ми показували, як королева Матильда у синьому діловому костюмі відвідала місто Мол.

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