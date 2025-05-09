В елегантному костюмі та з яскравим манікюром: кронпринцеса Вікторія сходила на робочий захід

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

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У четвер кронпринцеса Вікторія відвідала захід, присвячений 100-річчю Шведського інституту в Римі, в будинку принца Євгена Вальдемарсудді у Стокгольмі.

Шведський інститут у Римі — науково-дослідна установа, яка є базою для археологічних розкопок та інших наукових досліджень в Італії.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images

Для нового публічного виходу Вікторія обрала штанний костюм Andiata, який поєднала з туфлями Gianvito Rossi і клатчем Abro. Принцеса доповнила вбрання сережками Bvlgari, каблучкою Bvlgari та намистом Efva Attling.

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Вона мала червоний манікюр, кілька золотих браслетів на зап’ясті, а в руках тримала букет квітів. Також Вікторія зібрала волосся у свій фірмовий пучок і зробила легкий денний макіяж.

Нагадаємо, кількома тижнями раніше кронпринцеса з чоловіком відвідала Управління державного боргу Швеції у Стокгольмі. І тоді з’явилася на публіці в небесно-блакитному штанному костюмі.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images