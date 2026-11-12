В елегантному костюмі та з маком на грудях: король Чарльз відвідав інститут у Лондоні

Король Чарльз / © Getty Images

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Це сталося під час візиту монарха до інституту 11 листопада у Лондоні, присвяченого десятиліттю від дня заснування установи.

Інститут Френсіса Крика - провідна британська організація в галузі біомедичних досліджень, діяльність якої зосереджена на вивченні фундаментальних біологічних процесів, що лежать в основі здоров'я та захворювань.

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Король Чарльз / © Getty Images

Король одягнув темно-синій костюм-двійку у тонку вертикальну смужку з прямими штанями. Король протягом десятиліть замовляє костюми у кравців із Севіл-Роу, найчастіше в ательє Anderson & Sheppard або Gieves & Hawkes, можливо, цей варіант також звідти.

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Під піджаком у Чарльза була класична біла сорочка з твердим коміром і манжетами на запонках - традиційно король носить сорочки, пошиті на замовлення в британському ательє Turnbull & Asser. Також він носив світло-блакитну шовкову краватку з дрібним геометричним візерунком і нагрудну хустку в кишені піджака.

Образ монарха завершували чорні поліровані шкіряні оксфорди на шнурівці, на лівому лацкані його піджака був приколотий червоний мак пам'яті, а на мізинці лівої руки - його фамільний золотий перстень-печатка.

Король Чарльз / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, що король любить яскраві принти на краватках та детальніше розповідали про його колекцію.

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