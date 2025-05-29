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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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114
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В елегантному костюмі з гарними ґудзиками: Бріжит Макрон сходила до музею у Джакарті

Перша леді Франції любить штанні костюми, які їй пасують.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Бріжит Макрон

Бріжит Макрон / © Getty Images

Дружина президента Франції Еммануеля Макрона — Бріжит Макрон — у межах офіційного візиту до Індонезії відвідала Національний музей у Джакарті.

Там вона з’явилася в елегантному костюмі кольору індиго, який складався з прямих штанів зі стрілками і подовженого жакета зі строчками і красивими срібними ґудзиками, половина з яких була з чорним камінням.

Бріжит Макрон у музеї у Джакарті / © Getty Images

Бріжит Макрон у музеї у Джакарті / © Getty Images

Вбрання Бріжит скомбінувала з чорними ботильйонами на високій грубій підошві і підборах.

Аутфіт перша леді доповнила об’ємною перукою, улюбленим макіяжем смокі-айс, чорними сонцезахисними окулярами і каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Бріжит Макрон на зустріч із президентом Індонезії одягла шовкову молочну сукню міді від бренду Louis Vuitton.

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