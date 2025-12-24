ТСН у соціальних мережах

В елегантному пальті і з гарною зачіскою: голова Бундестагу Юлія Клекнер на церемонії у Берліні

Колишня міністерка продовольства і сільського господарства Німеччини у жіночному образі з’явилася на заході біля Бранденбурзьких воріт.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Юлія Клекнер

Юлія Клекнер / © Getty Images

Голова Бундестагу Юлія Клекнер взяла участь у церемонії запалювання ханукальних свічок біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Від рабина Єгуди Тейхталя вона отримала ханукальну менору.

Клекнер з’явилася там в елегантному світло-бежевому пальті з поясом. Свій аутфіт вона доповнила красивою зачіскою з локонами і макіяжем із ніжно-рожевим блиском на губах. Вуха Юлія прикрасила сережками з молочним камінням.

Юлія Клекнер / © Getty Images

Юлія Клекнер / © Getty Images

