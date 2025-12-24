- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 86
- Час на прочитання
- 1 хв
В елегантному пальті і з гарною зачіскою: голова Бундестагу Юлія Клекнер на церемонії у Берліні
Колишня міністерка продовольства і сільського господарства Німеччини у жіночному образі з’явилася на заході біля Бранденбурзьких воріт.
Голова Бундестагу Юлія Клекнер взяла участь у церемонії запалювання ханукальних свічок біля Бранденбурзьких воріт у Берліні. Від рабина Єгуди Тейхталя вона отримала ханукальну менору.
Клекнер з’явилася там в елегантному світло-бежевому пальті з поясом. Свій аутфіт вона доповнила красивою зачіскою з локонами і макіяжем із ніжно-рожевим блиском на губах. Вуха Юлія прикрасила сережками з молочним камінням.
