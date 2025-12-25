В елегантному пальті та яскравому капелюсі: принцеса Беатріс таки приїхала на Різдво до Сандрінгема

Принцеса Беатріс і Едоардо Мапеллі-Моцці в Сандрінгемі / © Getty Images

Сестри Беатріс та Євгенія Йоркські були серед родичів, які приєдналися до короля Чарльза у Сандрінгемі на Різдво.

37-річна Беатріс мала чудовий вигляд в пальті з широким поясом і чорних чоботях до колін, доповнивши образ світлою сумочкою та святковим бордовим капелюхом. Поруч із нею йшов її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці. Цього року сина Крістофера пара не взяла із собою, так само, як і дочок Сієнну та Афіну (остання наймолодша і ще надто маленька для таких заходів).

Нагадаємо, минулого року, коли принцеса Беатріс була вагітна їхньою дочкою Афіною, вони планували провести Різдво за кордоном із родиною Едоардо. Проте лікарі порадили принцесі утриматись від далеких поїздок. Афіна народилася на кілька тижнів раніше терміну, 22 січня. А нещодавно сім’ї хрестила дівчинку.

Раніше повідомлялося, що принцеса Беатріс, так і не зумівши обрати між різдвяними запрошеннями від своїх батьків, Ендрю Маунтбаттен-Віндзора і Сари Фергюсон, і офіційною пропозицією провести святковий сезон з членами королівської родини в Сандрінгемі, воліла обійти це питання, вирушивши в лижну поїздку. Але, мабуть, інформація виявилася хибною.