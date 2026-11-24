Король Абдалла II та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

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Її Величність поділилася кількома знімками з заходу у своєму Instagram.

«Сьогодні ми зустрілися з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзієєвим і першою леді Зіроат Мірзієєвою. Ми дуже раді приймати вас у нашій улюбленій Йорданії», — йдеться у підписі під фото.

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Король Абдалла II та королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева була одягнена у приталене пальто в підлогу чорного кольору з чітко окресленими плечима, коміром, асиметричною застібкою на ґудзики і високим розрізом спереду. На лацкані була пришпилена квіткова брошка, в руках Ранія тримала шкіряну сумку-хобо у формі півмісяця від французького бренду Maison Nodie’s гарного відтінку бордо та була взута в чорні лаковані туфлі-човники на підборах.

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Її довге каштанове волосся було укладене м’якими об’ємними хвилями, а на обличчі був виразний макіяж і сонцезахисні окуляри.

Король Абдалла II одягнув синій класичний костюм, білу сорочку та бордову краватку, явно підібрану до тону сумки його дружини. Також у нагрудній кишені піджака короля була біла хустка.

Королева Ранія з першою леді Узбекистану Зіроат Мірзієєвою / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Ранія та її невістка — принцеса Раджва — влаштували модне змагання на відкритті йорданського парламенту.

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