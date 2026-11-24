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В елегантному пальті та з модною сумкою: королева Ранія сяяла на червоній доріжці в аеропорту
Король і королева Йорданії вітали президентське подружжя Узбекистану в Аммані.
Її Величність поділилася кількома знімками з заходу у своєму Instagram.
«Сьогодні ми зустрілися з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзієєвим і першою леді Зіроат Мірзієєвою. Ми дуже раді приймати вас у нашій улюбленій Йорданії», — йдеться у підписі під фото.
Королева була одягнена у приталене пальто в підлогу чорного кольору з чітко окресленими плечима, коміром, асиметричною застібкою на ґудзики і високим розрізом спереду. На лацкані була пришпилена квіткова брошка, в руках Ранія тримала шкіряну сумку-хобо у формі півмісяця від французького бренду Maison Nodie’s гарного відтінку бордо та була взута в чорні лаковані туфлі-човники на підборах.
Її довге каштанове волосся було укладене м’якими об’ємними хвилями, а на обличчі був виразний макіяж і сонцезахисні окуляри.
Король Абдалла II одягнув синій класичний костюм, білу сорочку та бордову краватку, явно підібрану до тону сумки його дружини. Також у нагрудній кишені піджака короля була біла хустка.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як королева Ранія та її невістка — принцеса Раджва — влаштували модне змагання на відкритті йорданського парламенту.