ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
1 хв

В елегантному пальті та з сумкою Prada: княгиня Шарлін із сім’єю відвідала свято у Монако

Княже подружжя Монако з’явилося на публічному заході зі своїми дітьми.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княжа родина Монако

Княжа родина Монако / © Getty Images

Князь Альбер II і княгиня Шарлін із принцом Жаком та принцесою Габріеллою були присутні на церемонії Святої Девоти в Монако.

Свята Девота — покровителька Князівства Монако та французького середземноморського острова Корсика. Щороку, 27 січня, члени княжої родини відзначають День пам’яті святої Девоти — одне з державних свят Монако.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Княжа родина Монако / © Getty Images

Шарлін продемонструвала на публіці новий елегантний образ, одягнувши однобортне сіре пальто з вовни з шевронним візерунком від Dolce&Gabbana, вартістю 3450 євро, під пальтом у неї була чорна водолазка і взула княгиня високі чорні шкіряні чоботи на підборах від Gianvito Rossi. Образ Шарлін завершувала лаконічна маленька сумка Prada та мінімалістичні сережки-пусети з діамантами, а також легкий макіяж та волосся, зібране в низьку зачіску.

Князь Альбер II одягнув темно-синє пальто і сірі штани, а в нього на шиї був картатий шарф в "стилі принцеси Уельської», яка останнім часом полюбила картаті візерунки.

Принц Жак — спадкоємець монакського престолу та принцеса Габріелла — також мали дуже стильний вигляд та були у синіх шатах.

Княгиня Шарлін з дітьми Габріеллою і Жаком / © Getty Images

Княгиня Шарлін з дітьми Габріеллою і Жаком / © Getty Images

Нагадаємо, днями Шарлін відсвяткувала 48-річчя і ми зібрали для вас найцікавіші факти про неї.

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie