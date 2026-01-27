В елегантному пальті та з сумкою Prada: княгиня Шарлін із сім’єю відвідала свято у Монако

Княжа родина Монако / © Getty Images

Князь Альбер II і княгиня Шарлін із принцом Жаком та принцесою Габріеллою були присутні на церемонії Святої Девоти в Монако.

Свята Девота — покровителька Князівства Монако та французького середземноморського острова Корсика. Щороку, 27 січня, члени княжої родини відзначають День пам’яті святої Девоти — одне з державних свят Монако.

Княжа родина Монако / © Getty Images

Шарлін продемонструвала на публіці новий елегантний образ, одягнувши однобортне сіре пальто з вовни з шевронним візерунком від Dolce&Gabbana, вартістю 3450 євро, під пальтом у неї була чорна водолазка і взула княгиня високі чорні шкіряні чоботи на підборах від Gianvito Rossi. Образ Шарлін завершувала лаконічна маленька сумка Prada та мінімалістичні сережки-пусети з діамантами, а також легкий макіяж та волосся, зібране в низьку зачіску.

Князь Альбер II одягнув темно-синє пальто і сірі штани, а в нього на шиї був картатий шарф в "стилі принцеси Уельської», яка останнім часом полюбила картаті візерунки.

Принц Жак — спадкоємець монакського престолу та принцеса Габріелла — також мали дуже стильний вигляд та були у синіх шатах.

Княгиня Шарлін з дітьми Габріеллою і Жаком / © Getty Images

Нагадаємо, днями Шарлін відсвяткувала 48-річчя і ми зібрали для вас найцікавіші факти про неї.