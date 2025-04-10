В елегантному вбранні і з перлинними прикрасами: імператриця Масако на вулканічному острові

імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

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Японський імператор Нарухіто та імператриця Масако відвідали вулканічний острів Іводзіма. Там подружжя вшанувало загиблих у битві за Іводзіму: вони поклали квіти до пам'ятника і вилили воду на пагорб Реквієм.

© Associated Press

Масако з'явилася на острові в елегантному вбранні. На ній була чорна сукня-футляр і чорний жакета із білим коміром. Аутфіт Її Величність доповнила елегантним чорним капелюхом із білою смужкою, а також білі рукавички. Взута вона була у чорні шкіряні туфлі на стійких підборах.

© Associated Press

Імператриця прикрасила вуха перлинними сережками-пусетами, а шию – перлинним намистом. Очі вона підкреслила чорним олівцем.

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© Associated Press

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний класичний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку у дрібні цятки.

Нагадаємо, імператриця Масако на діловій зустірчі постала у сукні кольору індиго з мереживом у зоні декольте і жакет такого самого кольору з мереживними вставками.