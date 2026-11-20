Королева Софія / © Getty Images

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Це традиційний щорічний благодійний різдвяний базар, що проходить у другій половині листопада.

Її Величність є почесниою головою та постійною гостею цього ярмарку, кошти від якого йдуть на допомогу дітям та підліткам із дитячих будинків сімейного типу.

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Королева приїхала одягнена в подовжений однобортний блейзер глибокого синього відтінку у велику ледь помітну клітинку з класичними загостреними лацканами, під яким вона мала атласну блузу з легким перламутровим блиском і одягла прямі класичні чорні штани. Взула Софія чорні шкіряні туфлі-лофери із закритим миском на невисоких підборах.

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В руках у неї була чорна шкіряна сумка-хобо середнього розміру на короткому ремені з металевою пряжкою. На лівому лацкані жакета приколота вінтажна брошка з перлами, на шиї кілька тонких золотих ланцюжків з кулонами-підвісками (включаючи традиційний грецький хрестик і оберіг), на зап'ясті — тонкий браслет з камінням, а у вухах золоті сережки.

Королева Софія / © Getty Images

62-річна інфанта Єлена одягла подовжений однобортний блейзер насиченого цегляного відтінку, сорочку з відкладним коміром у дрібний квітковий принт та прямі штани шоколадного кольору, доповнені широким коричневим шкіряним ременем з масивною прямокутною пряжкою. На голові у неї був фетровий капелюх-федора сливово-бордового відтінку, прикрашений тонким коричневим шкіряним ремінцем, в руках Єлена тримала об'ємну сумку. Також її образ доповнювали об'ємна брошка золотисто-бронзового відтінку, на шиї — довге багатошарове намисто-ланцюг і тонкий золотий ланцюжок з невеликим кулоном, а у вухах — золоті сережки-кліпси.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Нагадаємо, невістка королеви Софії - королева Летиція вчора також з'явилася на заході. Вона відвідала танцювальний центр «Матадеро» у Мадриді, де з'явилася у шкіряному блейзері та білій сорочці.

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