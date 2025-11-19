- Дата публікації
В елегантному жакеті та штанях: стильна кронпринцеса Вікторія зустрілася з канцлером Німеччини
Шведська кронпринцеса Вікторія зустрілася у Берліні з канцлером Фрідріхом Мерцем під час своєї поїздки до Берліна.
Зустріч також відбулася у присутності прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона на терасі Відомства федерального канцлера на тлі Рейгстагу у Берліні. Кронпринцеса Вікторія, Мерц і Крістерссон зустрілися, щоб обговорити низку питань, включаючи війну Росії в Україні.
Вікторія приїхала на зустріч у світлому подовженому жакеті із золотими ґудзиками, білій блузці та чорних широких штанях зі стрілками. Взута вона була в чорні туфлі-човники на підборах, а на плечі несла чорну сумку невеликого розміру із золотою фурнітурою. Кронпринцеса доповнила образ золотим кольє та великими золотими сережками у вухах, легким макіяжем та волосся зібрала у свій фірмовий пучок.
Днем раніше майбутня королева Швеції зустрічалася з президентом Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєром та першою леді Ельке Бюденбендер на церемонії привітання у палаці Бельвю у Берліні.