В елегантному зеленому пальті: королева Камілла відвідала одне з улюблених місць в Единбурзі
Королева Камілла сьогодні у Шотландії відвідала одне з найулюбленіших місць.
Її Величність приїхала до Національної бібліотеки Единбурга. Не секрет, що королева любить читати книжки і всіляко просуває цю ідею серед людей. Нещодавно вона відсвяткувала п’ятиріччя існування свого книжкового клубу, тож візит вельми очікуваний.
Камілла одягла болотяно-зелене пальто з поясом на талії, а до коміра пришпилила брошку у вигляді комахи, її зачіска була класичною, а макіяж на обличчі ледь помітний денний. Королева усміхалася і була щиро рада бути присутньою у цьому чудовому місці.
Раніше ми більш детально розповідали про кількох королівських осіб, які дуже люблять читати книжки та подають добрий приклад своїм підданим.