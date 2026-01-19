ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
В елегантному зеленому пальті: королева Камілла відвідала одне з улюблених місць в Единбурзі

Королева Камілла сьогодні у Шотландії відвідала одне з найулюбленіших місць.

Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність приїхала до Національної бібліотеки Единбурга. Не секрет, що королева любить читати книжки і всіляко просуває цю ідею серед людей. Нещодавно вона відсвяткувала п’ятиріччя існування свого книжкового клубу, тож візит вельми очікуваний.

Камілла одягла болотяно-зелене пальто з поясом на талії, а до коміра пришпилила брошку у вигляді комахи, її зачіска була класичною, а макіяж на обличчі ледь помітний денний. Королева усміхалася і була щиро рада бути присутньою у цьому чудовому місці.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Раніше ми більш детально розповідали про кількох королівських осіб, які дуже люблять читати книжки та подають добрий приклад своїм підданим.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

