В елітній школі, де навчався принц данський Крістіан, знущалися з дітей

Данська кронпара – принцеса Мері та принц Фредерік – забрали свого старшого сина та спадкоємця корони принца Крістіана з престижної школи. Причиною цього стало жорстоке поводження з учнями, про що замовчувало керівництво школи та педагогічний склад.

Принц Крістіан навчався у школі-інтернаті Герлуфсхольм, туди ж мала вступити і його молодша сестра принцеса Ізабелла. Але все змінилося після того, як минулого місяця вийшов документальний фільм під назвою "Секрети "Герлуфсхольму", в якому 50 колишніх студентів розповіли про знущання та насильство в установі.

Принц данський Фредерік та його дружина принцеса Мері вирішили забрати сина зі школи та випустили заяву.

Данська королівська родина з дітьми / Фото: Getty Images

У ній йдеться:

"Питання про вибір школи нашим сином Крістіаном і нашою дочкою Ізабеллою був дуже важливим для нас, і цей випадок викликав у суспільстві безліч різних думок. Це цілком зрозуміло, коли йдеться про благополуччя дітей та молоді. Водночас важливо дотримуватися нашої основної ідеї про те, що важливі рішення повинні ухвалюватися на основі поінформованості. Тепер у нас є ця база. Це був важкий процес для нас як сім'ї, але, виходячи із загальної картини і нашого особливого становища як подружжя спадкових принців, ми вирішили, що принц Крістіан не буде відвідувати школу в Герлуфсхольмі, а принцеса Ізабелла не піде до дев'ятого класу в цю школу після літніх канікул, а протягом літа ми разом з нашими дітьми ухвалимо рішення про їхній майбутній вибір школи.

Розмірковуючи про багатьох учнів, які продовжать навчатися в Герлуфсхольмі, ми сподіваємося, що школа тепер набуде більшого спокою, щоб забезпечити необхідні зміни та досягти успіху у створенні культури, в якій усі процвітають і почуваються в безпеці", — йдеться у заяві королівської пари.

Принц Крістіан / Фото: Getty Images

Як повідомляє Royal Central школа-інтернат Herlufsholm стала центром великого скандалу в Данії після того, як двоє колишніх учнів розповіли про знущання, сексуальні домагання та тілесні покарання. Все це відбувалося за зачиненими дверима елітної школи.

Від того часу чотири студенти були виключені за участь у передбачуваному насильстві. Данський принц Крістіан, який вступив до школи 2021 року, ніяк не пов'язаний із звинуваченнями.

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