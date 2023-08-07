В еспадрильях і сукні з люрексом: іспанська принцеса Софія біля ресторану у Пальмі-де-Майорці

Донька королеви Летиції одягла на сімейний обід гарне вбрання з принтом.

Іспанська монарша родина сходила на обід до одного із ресторанів у Пальмі-де-Майорці.

Там були королева Летиція, король Філіп VI, королева Софія, принцеса Грецька і Данська Ірене та принцеси Леонор і Софія.

Іспанська монарша родина / Фото: Getty Images

Розглянемо образ, який обрала для походу в ресторан принцеса Софія. На ній була мідісукня з принтом, люрексом, вирізом і короткими рукавами від бренду Babbaki.

Лук Софія доповнила бежевими еспадрильями на танкетці від бренду Macarena. Свій аутфіт принцеса доповнила зачіскою з плетінням.

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, а принцеса Леонор одягла оливкову сукню з флористичним принтом та V-подібним вирізом і молочні еспадрильї на танкетці від бренду Mint&rose.

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